Пятница, 17 Июля 2020 20:05

АрмИнфо. В рамках рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Минск, глава армянского правительства встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе разговора президент Беларуси подчеркнул, что сегодняшняя встреча является определенным шагом в направлении углубления двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС. <Я знаю, что состоялся серьезный обмен мнениями, и мне рассказали, что Вы были мотором этой встречи>, - заметил Лукашенко, обращаясь к Пашиняну.

Он подчеркнул, что проблемы, как у Армении, так и у Беларуси в рамках ЕАЭС одинаковы: <У нас практически одинаковые экономики, опирающиеся на реальный сектор. Мы не имеем больших запасов углеродов, как у других наших коллег. При падении цен у России и Казахстана есть большие возможности, чего нет у нас>.

Вместе с тем белрусский лидер констатировал, что в ЕАЭС все еще есть много проблем, что связано с невыполнением ранее достигнутых договренностей. В этой связи он указал на проблемы на границе. <Даже бизнес говорит о том, что вроде нет границ, а изъятия и напряжения на границе чрезмерные. Поэтому нам есть над чем работать. Очень бы хотелось, чтобы эта встреча преьмер-министров дала толчок к решению имеющихся вопросов>, - сказал Лукашенко.

В свою очередь Никол Пашинян рассказал, что в ходе заседания был представлен доклад об устранении 10 барьеров. В этом ключе он сообщил о хороших результатах, в частности для Армении. <Мы должны были устранить 2 барьера, что нам и удалось сделать. Одно решение уже вступило в силу, второе было принято, но вступит в силу несклько позже>, - сказал он, подчеркнул, что фактически в рамках ЕАЭС 8 из 10 барьеров уже устранены.

Кроме того, Пашинян рассказал, что обсуждались вопросы об участии предприятий и организаций ЕАЭС в государственных программах. Он сообщил, что в результате обсуждений удалось прийти к довольно хорошему решению. В этой ключе премьер-министр РА выразил уверенность, что в итоге сегодняшнего заседания данный вопрос также будет решен.

<Встреча была эффективной, правда, затянулась, но я думаю, что стоило столько поработать над проектами, потому что были решены конкретные вопросы, которые интересны всем нам. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно только работать над этим>, - констатировал премьер-министр Армении.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи Никол Пашинян коснулся также развязанной противником на армяно­азербайджанской государственной границе эскалации и передал подробности своему белорусскому коллеге.

Сообщается, что собеседники обсудили и ряд вопросов повестки армяно­белорусских отношений, обменялись мнениями относительно возможностей преодоления коронавируса пандемии и выхода из кризиса.