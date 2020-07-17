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 Пятница, 17 Июля 2020 17:50
Марианна Мкртчян

В ПАСЕ напомнили Армении и Азербайджану об обязательствах, взятых при вступлении в Совет Европы

В ПАСЕ напомнили Армении и Азербайджану об обязательствах, взятых при вступлении в Совет Европы

АрмИнфоСодокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефана Шеннака и Роджера Гейла и содокладчика ПАСЕ по Армении Киммо Кильюнена выступили с совместным заявлением по ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.

<Мы очень обеспокоены гибелью людей, в связи с нарушением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Мы напоминаем обязательства, которые обе страны взяли на себя, когда они стали членами Совета Европы. Поэтому мы настоятельно призываем их проявить сдержанность для деэскалации ситуации и воздерживаться от подстрекательской риторики.

Мы также призываем обе страны возобновить мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Как указано в заявлении сопредседателей от 15 июля, необходимо создать благоприятную атмосферу для мирного процесса, провести переговоры по Нагорному Карабаху и дать возможность наблюдателям ОБСЕ вернуться в регион", - отмечается в совместном заявлении европарламентариев.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия  в ночь с 15 на 16 июля боестолкновения возобновились. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.  17 июля ситуация на передовой сравнительно спокойная

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