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 Пятница, 17 Июля 2020 16:02
Марианна Мкртчян

Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

АрмИнфо. Вопросы, связанные с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе обсудили в ходе встречи в МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент САР Ара Абрамяна.

Как сообщает пресс-служба Союза Армян России (САР), Абрамян проинформировал министра о принятом на заседании Правления Союза армян России заявлении в связи с началом боевых действий на границе Армении и Азербайджана, выразив тревогу по поводу провокационных высказываний и угроз руководителей Азербайджана и Турции, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе.

Абрамян также ознакомил министра с той работой, которую Союз армян России проводит в эти дни, в том числе и по предотвращению конфликтных проявлений на межнациональной почве на территории Российской Федерации.

Лавров заверил, что Россия, как страна, заинтересованная в мире и безопасности в регионе, уже предприняла ряд шагов, направленных на прекращение боевых действий на армяно-азербайджанской границе и стабилизации ситуации.

В ранее сделанном заявлении САР, подчеркнута недопустимость провокационной риторики, которую в отношении Армении допускает министр иностранных дел Турции, "видимо, забывая, что на дворе не 1915 год, и сегодня Вооруженные силы Армении, а при необходимости и вся мировая армянская диаспора, способны дать отпор любому, кто посягнёт на свободу и независимость Армении".

"Мы рассчитываем, что со стороны ОДКБ, членом которой является Армения, будет дана соответствующая оценка этой ситуации с учётом вмешательства в конфликт Турции через заявление МИД этой страны о <безоговорочной поддержке> действий Азербайджана.

Призываем всех наших соотечественников, в том числе и представителей армянской молодежи, проживающих в России, соблюдать спокойствие и не поддаваться на возможные подстрекательства, в том числе и связанные с провокационными выступлениями некоторых российских горе-политиков и политологов, которые своими некомпетентными популистскими выступлениями лишь усугубляют обстановку.

Мы уверены, что совместными усилиями сил, заинтересованных в установлении мира в регионе, будут найдены механизмы для решения этой и других региональных проблем политическими методами", - говорилось в заявлении САР. 

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