Пятница, 17 Июля 2020 14:56

АрмИнфо.Есть два фактора, которые могут предотвратить широкомасштабные военные действия. Один из них уже осуществляет наше Министерство обороны, наша армия, которая показала, что за агрессивными подходами последует соответствующее наказание. Об этом в беседе с армянскими журналистами в Минске заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Вторым фактором, по словам Кочаряна является дипломатическая активность, так как акт агрессии был очевиден.

<Что касается международной оценки, то следует зафиксировать, кто именно отказался от идеи механизмов, которые в таких ситуациях могут вывить инициатора провокации. Этому противился Азербайджан и сегодня он пытается представить ситуация таким образом, что армянская сторона применила силу и начала нападение. Однако, механизмы наблюдения необходимы для того, чтобы международные организации могли опираться на факты. Посредники имеют возможность вести наблюдение даже из космоса. С этой точки зрения очень важно, чтобы вся граница Азербайджана и с Арменией, и с Арцахом находилась под контролем>,- заявил Кочарян.

Замминистра подчеркнул, что как правило тот, кто инициировал провокацию готовится и заявляет, что напали на него. <То обстоятельство, что Азербайджан всегда противился внедрению механизмов контроля свидетельствует о том, что именно Баку является инициатором провокации>,- заключил Кочарян.