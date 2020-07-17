Пятница, 17 Июля 2020 14:51

АрмИнфо.Компании группы Vallex поздравляют металлургов и горняков с профессиональным праздником. «Мы придаем важность вкладу горняков и металлургов в развитие и усиление экономики Армении и уверены, что и в будущем горнодобывающая промышленность и металлургия обретут свое достойное место в экономической жизни Армении», - говорится в официальном сообщении группы.

В связи с тем, что самым древним производственным предприятием в горнодобывающей области и металлургии, дошедшим до наших дней, является Алавердский медеплавильный комбинат, основание которого символизирует начало нового исторического этапа отрасли в регионе, в День горняка и металлурга и 250-летие Алавердинского медеплавильного комбината, Vallexпредставил краткий обзор основных исторических фактов биографии завода.

В частности, сообщается, что Алавердский медеплавильный завод основали приглашенные греческие специалисты вместе с армянскими специалистами в 1770 году. В Алаверди медепроизводство пережило бурный подъем в период правления французов, а затем в период установления советской власти.

В 1900г. В Алаверди начали применять печи, работающие по новой технологии, которые были построены по соседству с железной дорогой Тифлис-Александрополь, находящейся на стадии строительства, где и сейчас находится Алавердский медеплавильный завод.По соседству были построены все обслуживающие производственные цеха.

Близость завода к железной дороге дала возможность сконцентрировать все металлургические процессы из села Мадан на нынешней территории Алаверди.

С 1900-х годов в медном производстве начали использовать новый агрегат, действующий по самой передовой технологии того времени-конвертеры. В этот же период с применением новейших методов литья меди на Алавердском медеплавильном заводе увеличились объемы производства, и в 1913 году он был одним из лучших заводов по международным стандартам:

В 1900-1914 гг. дирекция, все инженерные работники рудников и заводов, а также руководящие составы всех цехов были европейцами. В 1910-е года рудники и заводы Алаверди считались одними из самых крупнейших промышленных предприятий Кавказа, где в общей сложности работали около 2 800 рабочих. В Алаверди была открыта маленькая больница с 8 койками, где работал один врач и два медработника, приглашенные из Тбилиси.Действовалаодна столовая, более десяти винных домов.

Французские предприниматели построили рабочие общежития, для инженерного и руководящего состава по соседству с историческим мостом Санаина и на нынешней улице Спандарян были построены двухэтажные и трехэтажные многоквартирные дома европейского типа.

1914г. в результате начавшейся Первой мировой войны упали объемы производства и в 1917г. по сравнению с довоенным 1913 годом, он снизился в 2.7 раз.1 октября 1917г. работы на рудниках и заводе были приостановлены.В то время общее число рабочих составляло около 2 600 человек. Отрицательное воздействие на медное производство оказало и Октябрьская революция 1917-го года.В январе 1921 года французские горнопромышленники покинули Алаверди. Таким образом, завершился тридцатилетний французский период производства меди в Лорийской области и Алаверди.

Декрет Ревкома новосозданной Советской республики 11 января 1921г. определял, что недра и полезные ископаемые считаются собственностью народа. Решением от 21 января, предприятия Алаверди передаются в Совнаркхоз Армении.

10 декабря 1931г. началась реконструкция Алавердинского медеплавильного завода. Согласно плану мероприятий, созданному 31 мая, производство чистой меди планируется довести до 6000 тонн в год. По этой программе планировалось не только реконструировать завод, но и придать широкий размах жилищному строительству и застройке Алаверди, основать новые школы, культурные учреждения и т. д.

12 июля 1931г. Первый секретарь ЦК Компартии Армянской ССР АгасиХанджян провел в Алаверди выездное заседание правительства, где обсудили процесс реконструкции завода, которая завершилась в 1932 году.

После начала Отечественной войны в 1941 году многие металлурги уехали на фронт, их заменили женщины и дети. Состояние медномолибденового производства в первые годы войны было крайне тяжелым.

Донбасс после захвата немцев прекратил поставки важных металлургических материалов, в частности стальных, каменного угля и др. Алавердские металлургы и рационализаторы смогли на месте производить эти важные материалы и организовать их поставки в сибирские заводы.

В трудные годы войны под руководством московских специалистов был построен новый химический завод, который был введен в эксплуатацию в 1944 году. В 1949 году реконструировали эксплуатированный в годы войны и разрушенный медный завод. В 1970-х годах были объединены шахты Ахталы, Шамлуга, Алаверди, медные и химические заводы, и был создан горно-металлургический завод, на котором работало более 4500 человек

В 1980-х годах снова была поставлена ​​задача восстановить завод. В частности, установили электроконтактные металлургические печи, был реконстрирован сернокислотный завод, установлены более современные башни. В послевоенные годы, до 1989 года, Алавердский горно-металлургический комбинат был экономическим генератором региона. На финансовые средства комбината в селах района были построены десятки сельскохозяйственных объектов, дороги, жилые здания в Алаверди.

В результате экологического движения 1988 года медный завод в Алаверди был закрыт и разрушен. Это имело необратимые последствия не только для города Алаверди, но и для региона: безработица, эмиграция, бедность.

В 1997 году Валерий Меджлумян, уроженец Алаверди, который в те годы занимался бизнесом в России, приобрел акции завода в Алаверди, и созданная им группа Vallex вошла в Армению. Таким образом был дан стратАрмянской медной программе по восстановлению производства меди в Армении, которая была утверждена правительством Армении.

Первым реальным результатом стало возобновление и стабилизация производства, создание около 1100 рабочих мест, погашение долгов по заработным платам, накопленных за годы. Стабильная выплачиваемая заработная плата также оказала мультипликативный эффект: стабилизировалась социальная ситуация, открылись магазины, продовольственные объекты, гостиницы, такси и другие службы, которые были полностью закрыты в начале 90-х годов.

Долгосрочная цель проекта состояла в том, чтобы построить новый современный завод в Алаверди с высоким уровнем экологической безопасности. С этой целью велись переговоры с крупной китайской компанией международного масштаба. В рамках этого сотрудничества был проведен ряд взаимных визитов, обсуждений и предварительных проектных работ.

К сожалению, летом 2018 года компании пришлось прекратить эксплуатацию медеплавильного комбината. В этой ситуации Vallex в течение 6 месяцев выплачивала заработную плату примерно 600 работникам на нерабочем заводе, поскольку чувство ответственности руководства перед персоналом было больше, чем просто отношения между работодателем и работником.

За последние 20 лет компании Vallex Group инвестировали в общей сложности $34 млн. на поддержание производства меди, f только через благотворительный фонд «Манес» были реализованы различные социальные благотворительные программы на сумму 3.5 млрд.драмов.

С целью каким-то образом сохранить часть из 600 рабочих, в 2019 году Vallex запустила программу реструктуризации производства в Алаверди. В частности, для расширения производстваизмельчителейбыло заказаноновое оборудование. Начались проектные работы по производству изделий из меди с импортным сырьем, которые также из-за факторов, не зависящих от компаниине могли быть реализованы.

«Горное дело и металлургия веками играли огромную роль в экономической жизни Армении, на этой земле жили горняки и металлурги. В этот исторический период 250-летний завод Алаверди, гигант, который с честью «выжимает хлеб из камня» для выполнения своей миссии сегодня переживает очередной кризис. Тем не менее, жители Алаверди уверены, что завод снова окажется в руках заинтересованных и заботящихся об экономическом будущем города и региона, город снова станет технологическим центром, движущимся в ногу с передовым металлургическим миром, здесь снова будут жить горнодобывающая промышленность и металлургия во благо региона», - говорится в сообщении.

Отметим, что ЗАО "Валлекс групп" (Vallex Group) было создано в 1998 году и до последнего времени объединяло 20 дочерних и аффилированных компаний. Среди них были ЗАО "Техут", основанное в мае 2006 года, 100% акций ЗАО принадлежали кипрской "ТехутИнвестментс Лимитед", 100% голосующих акций которой в свою очередь контролировала ЗАО "Армениан Копр Програм" (ACP), принадлежащей полностью президенту группы Валерию Меджлумяну, а также ЗАО "Base Metals", эксплуатирующее медно-золотое месторождение в селе Дрмбон Мартакертского района НКР․ ACP также эксплуатировало Алавердский медеплавильный комбинат, куда доставлялось на черновую переработку горнорудное сырье из принадлежащих группе месторождений.