АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении посла РА в Испании Владимира Кармиршалян по совместительству послом в Андорре (резиденция - Мадриде). Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.
Другим указом, чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Асмик Толмаджян по совместительству назначена послом в Монако (резиденция - Париж).
Саркисян также назначил посла Армении в Филиппинах. Должность по совместительству занял посол Армении во Вьетнаме Ваграм Кажоян (резиденция - Ханое).