Пятница, 17 Июля 2020 12:23

АрмИнфо. Армения отрицает язык угрозы и выступает с позиций мирного решения нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на вопрос Интерфакс по части последних заявлений азербайджанского руководства, относительно мирного процесса.

Нагдалян напомнила, что карабахский конфликт имеет три стороны, которые поставили свои подписи под соглашением о перемирии.

"В прошлом Азербайджан вел переговоры как с Нагорным Карабахом, так и Республикой Армения. Потом Азербайджан отказался от переговоров с Нагорным Карабахом. Если сейчас Азербайджан отказывается вести переговоры с Арменией, то неясно, с кем эта страна будет говорить по вопросу карабахского конфликта. Намерен ли Азербайджан возобновить переговоры с карабахской стороной или нет? Этого мы не знаем.

В последнее время Азербайджан <под разными соусами> пытается выступать с угрозами войны. Если угроза выхода из переговоров из этого ряда, то нас это ни удивляет, ни впечатляет. Армения отрицает язык угрозы и выступает с позиций мирного решения проблемы", - подытожила она.