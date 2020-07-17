Пятница, 17 Июля 2020 12:21

АрмИнфо. За сутки в Армении число выздоровевших вновь превысило количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РА, опубликованные по положению на 11:00 17 июля.

В частности, за сутки в Армении было выявлено 442 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 561 граждан. При этом скончалось 13 граждан в возрасте от 49 до 84 лет, которые имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число заболевших в Армении коронавирусом составило 34 001, выздоровевших - 22 492, летальных исходов - 620. Количество граждан, которые при коронавирусе скончались по другим причинам достигло 197. Фактическое лечение на данный момент получает 10 692 человек. В общей сложности было проведено 143 114 тестов.