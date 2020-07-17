Пятница, 17 Июля 2020 12:15

АрмИнфо. Вчера и на протяжении ночи противник нарушал режим прекращения огня по всей протяженности государственной границы Армении. Об этом на встрече с журналистами 16 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он проинформировал, что режим прекращения огня был нарушен более 120 раз из стрелкового оружия различного калибра, в том числе и крупнокалиберно, артиллерия не применялась. "Обстрел велся по всему периметру армяно-азербайджанской госграницы в Тавушском направлении, в том числе был обстрелян Ноемберян, кроме того, на Гегаркуникском направлении (2-ой армейский корпус), Нахиджеванское направление (4 и 5-ый корпуса). В целом оценивая ситуацию, могу сказать, что напряженность спала", - отметил Ованнисян.

Коснувшись состояния раненных военнослужащих, он отметил, что ситуация не изменилась состоянии одного по-прежнему крайне тяжелое, но уже стабильное.

На уточнение, что СК Армении сообщает о 30 раненных, меж тем МО говорит о 20, Ованнисян сказал, что в этом вопросе нет противоречий, и в целом 36 человек получили ранения, но у многих они были настолько незначительными, что им на месте оказали помощи и они вернулись на службы. "Как я уже говорил, 10 военнослужащих сегодня находятся в госпитале, состояние 5 тяжелое", - сказал Ованнисян.

Говоря о ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск, он скал, что там также были выстрелы, в том числе и из крупнокалиберного вооружения, но ситуация в целом стабильная.

Ованнисян также сообщил, что накануне азербайджанская сторона прибегла к очередной авантюре, и на номера армянских пользователей стали поступать сообщения якобы от МО РА о необходимости донорской крови для раненных военнослужащих. В этой связи он призвал быть бдительными, не верить в подобные провокации и заверил, что операторы уже устраняют эту проблему.