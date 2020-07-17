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 Пятница, 17 Июля 2020 12:13
Марианна Мкртчян

Постпред США в ОБСЕ: Вашингтон твердо привержен оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта

Постпред США в ОБСЕ: Вашингтон твердо привержен оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта

АрмИнфо.Соединенные Штаты твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Об этом сказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

"Мы будем и впредь активно участвовать в усилиях по достижению этой цели. Вызовы, связанные с армяно-азербайджанской проблемой, находятся в центре внимания", - сказал он в своем заявлении, напомнив, что по сложившейся ситуации уже с заявлениями выступили госсекретарь США Майк Помпео и официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус, в которых самым решительным образом осудили насилие вдоль границы и призвал стороны немедленно прекратить применение силы, и строго придерживаться режима прекращения огня.

Вместе с тем, Гилмор отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ активно участвуют в процессе.

<Вчера сопредседатели выступили с заявлением для прессы, в котором приветствовали уменьшение военных действий в то время и призвали обе стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации. Сопредседатели также настоятельно призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и любых попыток изменить ситуацию>, - сказал он.

При этом американский дипломат добавил, что для сопредседателей важно быть транспарентными и активными и иметь возможность оказывать помощь в посредничестве и реагировании в соответствии с Минским процессом. 

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