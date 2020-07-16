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 Четверг, 16 Июля 2020 16:58
Марианна Мкртчян

В результате удара боевого БПЛА ВС Азербайджана ранен житель села Чинари

В результате удара боевого БПЛА ВС Азербайджана ранен житель села Чинари

АрмИнфо. Сегодня в результате удара боевого БПЛА ВС Азербайджана был ранен житель села Чинари Тавушской области РА Арамаис Овакимян. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Информационно- кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что Азербайджан, вновь нарушая договоренность о прекращении огня и боевых действий, применяет ударные БПЛА, в том числе в направлении населенных пунктов.

"ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: количество утренних азербайджанских потерь может резко увеличиться", - написала Степанян на Фейсбук.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия сегодня ночью боестолкновения возобновились. ВС АР периодически подвергают артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. Жертв среди населения не было, однако повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12, в том числе два высокопоставленных офицера. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.

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