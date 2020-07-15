Среда, 15 Июля 2020 22:39

АрмИнфо. С 12 июля в последние дни произошло очень опасное развитие событий, когда азербайджанские силы использовали артиллерию, пытаясь проникнуть на армянскую территорию в северо-восточной части Армении увеличивая тем самым опасность эскалации. Об этом в интервью <Аль-Джазира> заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что попытки снизить напряжение в настоящее время являются приоритетом. "Это то, над чем мы работаем, это то, над чем мы работаем с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сопредседателями группы являются - Франция, Россия и США.

Нам нужно снизить напряжение. У Армении есть возможность защитить себя, Армения является гарантом безопасности Арцаха, война не является решением. И мирному урегулированию нет альтернативы. Мы по-прежнему привержены этому решению, мы будем работать над тем, чтобы разрядить ситуацию, создать обстановку, которая способствует миру, способствует переговорному процессу", - подчеркнул министр.

Что касается подробностей о том, какие именно шаги предпринимаются для снижения уровня напряжения, министр ИД Армении заявил, что обнадеживает тот факт, что в последние 12-14 часов на границе наблюдается относительное спокойствие. "Мы находимся в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Россией, США и Францией. Мы пытаемся найти способы, которые позволят нам сохранить относительное спокойствие, восстановить режим прекращения огня, который был установлен в 1994 году, и который по сей день в силе. Документ подписан Арменией, Арцахом и Азербайджаном. И теперь полное восстановление режима прекращения огня является нашим приоритетом", - подчеркнул Мнацаканян.

Министр иностранных дел Армении также коснулся ситуации связанной с ОДКБ и слухов о том, что якобы Армения просила Россию о встрече по вопросу событий, разворачивающихся на границе, но реакция оказалась неясной. "Армения является членом ОДКБ. Это Организация Договора о коллективной безопасности, и вместе с нашими партнерами мы четко ставим вопросы, касающиеся пространства ОДКБ, частью которого является Армения. Мы информируем наших партнеров о событиях, поднимаем вопросы, которые, как и в этом случае, считаем необходимыми для представления коллективных действий. Очевидно, что как Организация с ее уставом мы имеем весь инструментарий в наших руках, но мы оцениваем ситуацию, мы оцениваем действия, обусловленные ситуацией. Мы на связи и в диалоге с нашими партнерами по ОДКБ", - заметил он.

Мнацаканян подчеркнул, что премьер-министр Республики Армения четко заявил, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, Армения несет ответственность за безопасность наших соотечественников в Арцахе, физическую экзистенциальную безопасность наших соотечественников в Арцахе.

"Мы остаемся приверженными мирному процессу, очевидно, что у Армении есть своя повестка дня в области развития и благосостояния своего народа. Арцах и его население сейчас находится в неблагоприятных условиях. Делается все возможное, чтобы изолировать Арцах от внешнего мира, что неприемлемо. Армения, всячески поддерживает народ Арцаха, чтобы он мог жить в условиях безопасности, мира и развития.

Тем не менее я хотел бы подчеркнуть, что премьер-министр Никол Пашинян был очень последовательным в своих заявлениях о том, что мир станет возможным, когда мы достигнем компромиссного решения, которое будет приемлемым для всех народов, народов Армении, Арцаха и Азербайджана. И мы все еще ожидаем взаимности от руководства Азербайджана подход, основанном на компромиссе. Однако, дело в том, что в настоящее время мы наблюдаем более максималистский подход, не учитывающий основополагающие приоритеты Армении и Арцаха.

Наша позиция - найти решение, которое будет приемлемым для всех, мы работаем в этом направлении", - заключил Зограб Мнацаканян.