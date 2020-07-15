Среда, 15 Июля 2020 22:37

АрмИнфо.СНБ Армении занимается выяснением деталей, связанных с жителем села Неркин Хндзореск Нареком Сардаряном, оказавшемся на территории Азербайджана. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил руководитель пресс-центра СНБ Артур Геворкян. <Мы сейчас заняты изучением этого вопроса, поэтому пока воздержимся от официального заявления на сей счет>, - подчеркнул Геворкян.

В свою очередь, омбудсмен Армении АрманТатоян сообщил, что находится на постоянной связи с семьей Сардаряна. Члены его семьи подозревают, что Нарек заблудился и случайно пересек границу.

Отметим, что Нарек Сардарян пас скот на приграничной территории. Его родственники не верят в то, что он сам добровольно перешел на азербайджанскую сторону. В свою очередь азербайджанские СМИ сообщают, что Нарек Сардарян якобы пересек границу с Нахичеваном и попросил политическое убежище в Азербайджане.