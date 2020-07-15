Среда, 15 Июля 2020 19:05

АрмИнфо. Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

Согласно источнику, дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности.

Узбекистан выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации. МИД Узбекистана приносит свои соболезнования родным и близким погибших.