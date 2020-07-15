АрмИнфо.Указом президента Армении Армена Саркисяна трем армянским военнослужащим присвоены звания генерал-майор. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Согласно сообщению, звания генерал-майор присвоены командующему пятым армейским корпусом, полковнику Андранику Суреновичу Пилояну, командующему первым армейским корпусом, полковнику Жирайру Гамлетовичу Погосяну, а также командующему миротворческой бригадой, полковнику Артаку Арташевичу Тонояну.