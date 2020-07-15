Среда, 15 Июля 2020 17:53

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о посмертном награждении медалями военнослужащих, которые погибли на армяно-азербайджанской госгранице при отражении агрессии ВС Азербайджана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, начальник инженерной службы N-ой воинской части Минобороны, майор Гаруш Вемирович Амбарцумян за храбрость и преданность родине посмертно награжден медалью "За заслуги перед Родиной" второй степени.

Другим указом президента, начальник артиллерийского штаба - замначальника артиллерии N-ой воинской части Минобороны Сос Пайлакович Элбакян за проявленную храбрость и преданность родине посмертно награжден медалью "За отвагу".

Указом президента Армении командир 2-го отряда инженерно-саперного взвода N-ой воинской части Минобороны, младший сержант Гриша Ваганович Матевосян и командир 3-го отряда инженерно-саперного взвода N-ой воинской части Минобороны, младший сержант Смбат Геворгович Габриелян за проявленную храбрость и преданность родине посмертно награжден медалями "За боевую службу".