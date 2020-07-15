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 Среда, 15 Июля 2020 17:53
Марианна Мкртчян

Президент Армении посмертно наградил медалями военнослужащих, отдавших жизни за Родину при отражении агрессии противника

Президент Армении посмертно наградил медалями военнослужащих, отдавших жизни за Родину при отражении агрессии противника

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о посмертном награждении медалями военнослужащих, которые погибли на армяно-азербайджанской госгранице при отражении агрессии ВС Азербайджана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, начальник инженерной службы N-ой воинской части Минобороны, майор Гаруш Вемирович Амбарцумян за храбрость и преданность родине посмертно награжден медалью  "За заслуги перед Родиной" второй степени.

Другим указом президента, начальник артиллерийского штаба - замначальника артиллерии  N-ой воинской части Минобороны Сос Пайлакович Элбакян за проявленную храбрость и преданность родине посмертно награжден медалью "За отвагу".

Указом президента Армении командир 2-го отряда инженерно-саперного взвода N-ой воинской части Минобороны, младший сержант Гриша Ваганович Матевосян и командир 3-го отряда инженерно-саперного взвода N-ой воинской части Минобороны, младший сержант Смбат Геворгович Габриелян за проявленную храбрость и преданность родине посмертно награжден медалями "За боевую службу". 

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