Среда, 15 Июля 2020 17:40

АрмИнфо.Крайне предвзятая позиция Турции в арцахском вопросе свидетельствует о том, что эта страна не может быть вовлечена в формат Минской группы ОБСЕ. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от блока <Мой шаг> Ширак Торосян.

<Позиция Турции крайне проазербайджанская. Что касается заявления Украины, то оно, мягко говоря, не вытекает из духа объективности. Во всех остальных случаях, реакция международного сообщества была довольна нейтральной, и соответствовала духу справедливости>, - подчеркнул депутат.

Также Торосян заявил, что в случае развязывания новой войны, Азербайджан встанет перед очередной угрозой потери боевой техники, живой силы и даже территории. <Как мы видим, после апрельской войны вектор Азербайджана с карабахского направления переместился на Армению>, - подчеркнул депутат.

Отметим, что 12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито несколько беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.