Среда, 15 Июля 2020 14:08

АрмИнфо. Ереван пока не намерен обращаться в ОДКБ по вопросу размещения миротворческого контингента на границе с Азербайджаном. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Сейчас, конечно, необходимости такого обращения нет, но время покажет, как будет развиваться ситуация. При этом хочу подчеркнуть, что в рамках Минской группы ОБСЕ, куда, кстати, входят наши союзники по ОДКБ - Россия и Казахстан - как раз вопрос внедрения мониторинговых миссий для наблюдения за ситуацией по всему периметру границы был и есть. Но Азербайджан всячески от этой идеи уходит, не обсуждает и устами президента заявляет, что нужно уповать исключительно на силу. К сожалению", - сказал Тоганян.

"Уже есть международный мандат на проведение (наблюдения на границе - ред.). Поэтому говорить о новом не вижу смысла", - подчеркнул он.

По словам посла, если бы ранее достигнутые в рамках Минской группы договоренности соблюдались азербайджанской стороной, "необходимости обращаться куда-либо или втягивать наших союзников не было".

"Мы не жаждем, чтобы чей-то солдат воевал в регионе. Вся проблема в том, что обратившись в ОДКБ, мы попытались привлечь внимание к тому, что имеет место факт агрессии в отношении Армении. Речь не идет о формировании военных группировок и о военных действиях, речь идет о том, чтобы обратить на это внимание на политическом уровне", - заявил дипломат.