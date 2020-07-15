Среда, 15 Июля 2020 12:29

АрмИнфо. Провокационные действия Ильхама Алиева в очередной раз подтверждают мнение о том, что арцахской зоны безопасности отныне недостаточно. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт центра <Орбели> Карен Веранян.

<Рано или поздно мы должны были поставить перед собой эту задачу. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше для нас. В конце концов, опыт показывает, что международное сообщество более охотно идет навстречу и считается с игроками, ведущими игру с позиции силы, чем наоборот. При этом, возможность возобновления широкомасштабных боевых действий на сегодняшний день я оцениваю как довольно низкую. Для этого нет военных и экономических предпосылок>, - отметил он.

Согласно Вераняну, скорее речь идет о военных действиях по позиционному сценарию. Он убежден, что уверенности в удачном завершении широкомасштабных боевых действий у Ильхама Алиева нет. Последнего больше волнует зреющее социальное недовольство населения, обусловленное пандемией коронавируса и недостатком водных ресурсов. По оценкам эксперта, неопределенность вокруг коронавирусных перспектив вполне способна затруднить реализацию главной задачи Алиева по сохранению власти.

Более того, согласно его оценкам, имея военную технику и вооружения на миллиарды долларов, ВС Азербайджана сегодня фактически неспособны решить поставленную перед ними боевую задачу даже позиционного уровня. С другой стороны, авантюристические наклонности Алиева своими четкими, безупречными действиями обуздывают ВС Армении. Как результат ему лишь остается выдавать перед собственным народом дезинформацию и ложь.

<И если вдруг Алиев все-таки решится на широкомасштабные боевые действия, нам не следует повторять ошибки апреля 2016-го, останавливая контрнаступление в угоду международному сообществу. Мы видим, как сегодня это самое сообщество лишь молча наблюдает за очередными авантюристическими выходками Алиева. Соответственно, в случае зашкаливания этого авантюризма нам будет необходимо перенести боевые действия на территорию Азербайджана. И создать еще одну зону безопасности для Армении и для Арцаха>, - подытожил эксперт.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.