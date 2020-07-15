АрмИнфо.Молодые люди провели марш по центральным улицам столицы республики.Скандировались лозунги <Карабах наш!>, <Слава армии>, <Солдаты, вперёд>, <Главнокомандующий, объяви мобилизацию>, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что манифестантов в верхней части города сопровождали наряды полиции. Через несколько часов с начала митинга его участники собрались в центре Баку. Около находящихся рядом зданий парламента, администрации президента и Минобороны были выставлены полицейские кордоны. При этом некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента, но полиция с помощью водомётов пресекла попытку.