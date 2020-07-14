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 Вторник, 14 Июля 2020 21:29
Эммануил Мкртчян

Премьер-министр Никол Пашинян принял посла Беларуси в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял посла Беларуси в Армении

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Игоря Назарука, который завершает свою дипломатическую миссию.

Премьер-министр высоко оценил усилия посла по развитию армяно-белорусских отношений во время его пребывания в должности и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. По словам Никола Пашиняна, в Армении существует высокий уровень диалога между руководителями стран, между народами сложились традиционные дружеские отношения, которые являются прочной опорой для их постоянного развития и полной реализации существующего потенциала.

Премьер-министр подчеркнул важность открытого диалога и надежного партнерства двух стран в рамках интеграционных союзов ОДКБ и ЕАЭС. Никол Пашинян подяуркунцл важность конструктивной позиции партнеров ОДКБ в отношении провокационных действий Азербаджана на армяно-азербаджанской границе.

Что касается сотрудничества в рамках ЕАЭС, то в этом направлении, по словам Никола Пашиняна, есть большой потенциал для развития экономических связей, проводится последовательная работа, которая позволит реально увеличить взаимный товарооборот и инвестиции.

Посол Беларуси поблагодарил премьер-министра Пашиняна за высокую оценку, отметив, что он приложил все усилия для укрепления связей между двумя странами. По его словам, объем двусторонней торговли за этот период вырос более чем в два раза, что говорит о позитивной динамике сотрудничества и двусторонней готовности к его углублению. Посол упомянул текущие и перспективные программы, с удовлетворением рассказав о создании армяно-белорусского леса у берегов озера Сана. Он отметил предстоящее возобновление работы армяно-белорусской межправительственной комиссии.

Игорь Назарук отметил, что Армения и Беларусь ведут эффективный политический диалог - развивают партнерские отношения в рамках интеграционных объединений.  Посол упомянул о сотрудничестве между двумя странами в рамках ЕАЭС, в связи с этим о возможности проведения заседания Евразийского межправительственного совета в ближайшее время.

Посол Беларуси в Республике Армения выразил обеспокоенность напряженной ситуацией на армяно-азербайджанской границе и осудил эскалацию.

Собеседники обменялись информацией и опытом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, профилактическим мерам, выразив уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть эпидемический кризис.

Посол Беларуси также выразил свое уважение и любовь к Армении, армянскому народу, ее богатой культуре, отметив, что он будет тепло вспоминать годы своей дипломатической миссии в Армении.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил посла Назарука за его теплые слова, подчеркнув, что он останется хорошим другом Армении и армянского народа. 

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