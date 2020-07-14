Вторник, 14 Июля 2020 21:20

АрмИнфо. В первую очередь мы должны опираться на ту информацию, которую распространяет министерство обороны Армении. Об этом в интервью радиостанции <Свобода> заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

По сведениям Оганяна, провокацию организовало руководство ВС Азербайджана.<Данная ситуация может быть связана с переговорным процессом, который по мнению Баку идет медленно. Или же это попытка оказать давление на международное сообщество, или все это связано с внутренними проблемами Азербайджана. Всем известно, что сегодня у них накопился целый ряд проблем. У них экономические проблемы, проблемы с водой, падают цены на нефть, наблюдается рост оппозиционных настроений>,- подчеркну бывший министр.

Оганян отметил, что в последнее время, Азербайджан, пытается подобными действиями воздействовать на наше обществе. <Однако, ВС Армении уверенно осуществляют поставленную перед ними задачу. Это локальный инцидент к которому наши ВС должны быть готовы. Подобные локальные конфликты всегда имеют последствия, но я думаю, нет оснований для начала широкомасштабных боевых действий. Вооруженные силы Армении и Армия обороны Арцах готовы к любым действиям и не только оборонительным, но и превентивным>, - заключил экс-министр обороны.