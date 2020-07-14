Вторник, 14 Июля 2020 16:00

АрмИнфо. Последние события на тавушском участке границы с Азербайджаном продемонстрировали появление действенного решения проблем с нашим не в меру агрессивным соседом. Как минимум, на ближайшее будущее. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

«В теории это решение существовало достаточно давно. К счастью, теория была реализована в практику идеально. Суть решения в бесспорном праве, более того, обязанности Республики Армения установить свою юрисдикцию на всей приграничной территории, на которой находятся траншеи противника и с которой осуществляется контроль над нашей территорией. Здесь важно подчеркнуть, что фактическая линия соприкосновения внутренним административным границам СССР не соответствует. И не соответствует в ущерб Армении. При этом, мир с 1992 года, в том числе с нашей легкой руки, признает существующую административную границу между Армянской и Азербайджанской ССР как государственную.

Будет ли обеспечиваться реализация этого суверенного права Армении посредством превентивных атак, карательных операций или же каким-то иным способом, согласно Сарояну, – неважно. Факт в том, что таким способом можно наказывать Азербайджан в каждом случае возникновения в том необходимости. Это решение является наилучшим с точки зрения выхода из неблагоприятной внешнеполитической ситуации практически во всех случаях.

Подобный способ, по его оценкам, ломает противника психологически, а с точки зрения международного права неуязвим. Разумеется, в случае тщательнейшего соблюдения всех нюансов и мелочей. В этом свете, аналитик отметил, что в ходе последнего заседания правительства министр обороны Давид Тоноян очень четко отметил, что инцидент с азербайджанским УАЗом имел место на территории Армении. А азербайджанские ВС, выяснив, что территория отныне находится под контролем армянских ВС, начали ее обстреливать в ответ на что получила ассиметричный, разрушительный ответ.

В воскресенье азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито несколько беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.