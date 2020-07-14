Вторник, 14 Июля 2020 12:59

АрмИнфо.Следственный комитет Армении выявил новые детали в рамках уголовного дела о незаконном изъятии новорожденных детей у родителей по предварительной договоренности между группой лиц и их усыновлении иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Сговорившиеся граждане получили более 1,8 млн евро с целью организации незаконного усыновления 114 детей. По предварительным данным, начиная с ноября 2005 года компании, которые были зарегистрированы за границей, а также лица, решившие усыновить детей, перечисляли деньги на счета представителя данных компаний в Армении. Однако, начиная с 2007 года компании стали функционировать в самой Армении.

По данным следствия, в Армении была создана группа, которая занималась передачей детей иностранцам. Членами группы стали представители Минюста, Министерства труда и социальных вопросов, сотрудники роддомов, детских домов, а также граждане, работающие в правительстве и органах местного самоуправления.

Данные компании, с 2005 по 2019 гг, организовали незаконное усыновление 114 детей в Армении, получив на счета представителей группы около 1,8 млн евро, и $26.000.

Сотрудники роддомов угрозами или обманом заставляли родителей детей отказаться от них, после чего, должностные лица делали все возможное, чтобы процесс усыновления шел быстро и беспрепятственно. В некоторых случаях имела место подделка документов.

Представитель иностранцев в Армении с 2010 по 2019 гг получил в общей сложности около 1,3 млн евро, пытался скрыть наличие данных денег, и перечислял различным гражданам часть суммы, а сам он обналичивал около $400.000. Близкий человек этого гражданина также получал деньги от итальянской компании за осуществление усыновления, последний получил около 55.000 евро, и также пытался скрыть наличие у себя подобной крупной суммы, переведя ее на различные счет. В данном случае речь идет о легализации доходов, полученных незаконным путем.

По данным фактам возбуждены уголовные дело по 168 (Торговля детьми - Ред.), 190 (Легализация доходов, полученных незаконным путем - Ред,) и 223 (Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе - Ред.) статьям УК РА. Предварительное следствие продолжается.

Отметим, что Служба национальной безопасности РА выявила грубые нарушения армянского законодательства при усыновлении иностранцами детей в Армении. Так, были получены доказательства того, что двое граждан РА, используя свои связи в одном из республиканских акушерских учреждений, в ряде ведомств РА, а также в детских домах, с грубым нарушением законодательства Армении организовали процесс усыновления более трех десятков армянских детей гражданами Италии.

С этой целью ряд сотрудников акушерского учреждения и другие служащие, наделенные управленческими полномочиями, по предварительному сговору, преднамеренно, и в корыстных целях, в период с 2016 по 2018 гг,, принудили отказаться от детей и против воли дать согласие на усыновление более одного десятка женщин, обратившихся в родильный дом этой компании для аборта из-за социальных или личных проблем. Они угрожали придать огласке наличие беременности, преувеличили болезнь ребенка и предоставляли ложную информацию с целью оказания психологического давления. При этом, в некоторых случаях, они не брезговали тем, что требовали у рожениц взятку за оказанные медицинские услуги. Имея на руках письменные документы на отказ от детей, большинство младенцев с соответствующими медицинскими диагнозами направлялись в детские дома.

Возбуждено уголовное дело; ведется следствие. В общей сложности, по делу проходят пять человек, в том числе директор роддома <Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии> Размик Абраамян, замдиректор вышеотмеченного медцентра Аршак Джерджерян, граждане Д.Григорян,

А.Гаспарян и глава ереванского <Дома ребенка> Лиана Карапетян.