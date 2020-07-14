Вторник, 14 Июля 2020 12:54

АрмИнфо. Всемирно известный режиссер, член почетного совета Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> Атом Эгоян примет активное участие в работе фестиваля на онлайн платформе GAIFF PRO.

Режиссер фильма поделится своим опытом с участниками GAIFF PRO, которая состоится 13-16 июля. 14 июля планируется дискуссии по фильму Эгояна <Календарь> и ленте Екатерины Челидзе <Каникулы мертвых душ>, в которых примут участие оба режиссера.

<Армения - страна, через которую прошли многие культуры. Мы всегда верили, что наша страна - прекрасное место для проведения фестиваля>,

- говорит Атом Эгоян.

По словам режиссера, с самого начала было ясно, что создатели фильмов, посещающие Армению в рамках фестиваля, испытывают волшебные, уникальные чувства. Эгоян утверждает, что президент-основатель <Золотого абрикоса> Арутюн Хачатрян обладает неописуемым шармом, он особенный человек и людям нравится быть рядом с ним.

<С самого начала мы надеялись, что фестиваль станет брендом Армении. Неудивительно, что он стал одним из важнейших культурных событий. У нас есть так много всего, что можем предложить миру, это очень вдохновляющий фестиваль. Все знакомые мне кинематографисты, приехавшие для участия в фестивале, получили замечательный опыт, они много говорят о том, как чудесно прошел фестиваль. Вот почему многие кинематографисты хотят приехать сюда>, - отметил режиссер.

Режиссер сожалеет, что фестиваль не проводится в эти дни из-за эпидемии, но он надеется, что все скоро вернется к нормальной жизни. В эти дни он с интересом ознакомился с проектами онлайн-рынка C2C, нашел интересные сценарии, пообещал поделиться своим опытом с участниками, всячески помогая им в процессе улучшения проекта. Эгоян подчеркнул, что молодые кинематографисты должны быть сильными духом, понимать, что их часто будут отвергать. Они должны продолжать пытаться, вдохновляться, заражать других людей своей страстью.

<Я очень рад, что фильм режиссера Норы Мартиросян <Когда ветер стихает> был включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Это прекрасное достижение для Армении, потому что впервые армянский фильм выбран в каннской конкурсной программе после <Привет, это я>. К сожалению, Нора не сможет лично поехать на Каннский кинофестиваль в этом году, но это настоящая победа для нашей киноиндустрии>, - сказал режиссер.