Вторник, 14 Июля 2020 12:02

АрмИнфо. В Первопрестольном Эчмиадзине с прискорбие приняли решением властей Турции превратить собор Святой Софии (Айя- София) в Стамбуле в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о смене статуса Айя- Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть.

В поступившем в АрмИнфо заявлении ААЦ, также отмечается, что вопреки призывам различных христианских организаций, церковных лидеров и политических лидеров, турецкое правительство приняло одностороннее и предосудительное решение, нарушив тем самым права национальных религиозных меньшинств в Турции.

"Мы с сожалением отмечаем, что призывы и обеспокоенность миллионов христиан были проигнорированы, не было принято во внимание и то, что Собор Святой Софии был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Действия турецкого правительства вызывают тяжелые воспоминания об осквернении и уничтожении Османскими властями на протяжении веков святилищ армянского народа, а также других христианских народов. Армянская Апостольская Церковь и армянский народ как люди, пережившие Геноцид в Османской Турции, разделяют боль и печаль православных братьев и сестер.

ААЦ осуждает политически мотивированное решение турецкого правительства, наносящее серьезный вред процессу взаимопонимания и диалога между религиями, вместе с тем призывая к его пересмотру и возвращению к принципу мирного молитвенного сосуществования различных религиозных общин в Турции.

Во время исторических потрясений и политических изменений, собор Святой Софии кроме своей исторической и культурной ценности, приобрел также различное религиозное, культурное и политическое значение, став символом сотрудничества и единства человечества, а не столкновения цивилизаций", - говорится в заявлении ААЦ.

Ранее МИд Армении выступило с заявлением, в котором осудило решение турецких властей по Собору.

Впервые о том, что статус музея может быть пересмотрен, Эрдоган заявил весной 2019 года, что, по мнению политологов, явилось своеобразным ответом на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона.

А уже 10 июля в обращении к нации Эрдоган сказал, что призывы сохранить за собором статус музея равносильны требованию превратить Ватикан в музей и закрыть его для поклонения. Он призвал все стороны уважать решения, принятые властями Турции, и сообщил, что первая общая молитва должна состояться в Айя-Софии уже 24 июля. "Айя- София подпадает под действие суверенитета Турции", - сказал он.

Вскоре после этого заявления из собора раздался призыв муэдзина, который транслировался в эфире всех основных телеканалов Турции.

В пятницу все аккаунты собора Святой Софии в соцсетях были закрыты.

В своем обращении Эрдоган сказал, что двери мечети по-прежнему будут открыты для всех, и вход туда отныне будет бесплатным. Эрдоган в пятничном обращении, также сказал, что "возрождение Айя-Софии - это предзнаменование освобождения мечети Аль- Акса", которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме.

На решение властей Турции отреагировали многие религиозные, политические и культурные деятели. Всемирный совет церквей призвал Эрдогана отменить это решение. Русская православная церковь осудила это решение, заявив, что чувства миллионов христиан были проигнорированы.

Константинопольский патриарх Варфоломей, отметил, что Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом. Греция назвала это решение "открытой провокацией".

Напомним, что в 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако теперь, по мнению некоторых экспертов, может встать вопрос о выводе Святой Софии из этого списка

из-за нарушений условий хранения и доступа к уникальным византийским мозаикам, которые вряд ли могут быть соблюдены в действующей мечети.