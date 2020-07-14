Вторник, 14 Июля 2020 10:48

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонные беседы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем и грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в беседе с Бореллем и Залкалиани, Мнацаканян детально рассказал об обострении ситуации в северо-восточном направлении госграницы Армении и шагов предпринимаемых ВС Азербайджана по сохранению напряженности, при этом делая мишенью своих нападков военную и гражданскую инфраструктуру РА, гражданское население.

В беседе с Верховным представителем ЕС глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения решительно защищая свои границы и население, выступает с позиции снижения напряжения. В то же время глава МИД Армении осудил попытки Турции подорвать региональную безопасность. Собеседники коснулись вопросов региональной стабильности и безопасности.

Меж тем в беседе с Залкалиани, Мнацаканян констатировав, что подвергая угрозе жизни гражданского населения, Азербайджан нарушает международное гуманитарное право и все действия подобного характера должны быть безоговорочно прекращении. Более того, по его словам, Азербайджан должен предпринять необходимые шаги для предотвращения дальнейшей напряженности, за которую он несет полную ответственность.