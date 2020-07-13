Понедельник, 13 Июля 2020 21:16

АрмИнфо. В связи с обстрелом ВС Азербайджана приграничной общины Чинари Тавушской области Армении Офис Омбудсмена Армении подготовит и отправит в международные структуры новый доклад. Об этом АрмИнфо сообщили в офисе Омбудсмена.

Так, в сообщении отмечается, что в офис защитника прав человека поступили сообщения о том, что противник подверг артиллерийскому огню общину Чинари, в результате чего повреждения получили жилые строения. Кроме того, сообщается, что в офис Омбудсмена из Чинари были переданы фотографии, сделанные после обстрела, которые свидетельствуют о нанесенном общине ущербе.

В офисе защитника прав человека также сослались на сообщение Минобороны РА о том, что село было подвергнуто отстрелу из 82 мм минометов (7 снарядов), 120 мм гранатометов (3 снаряда), в результате чего под угрозы были поставлены жизни мирных жителей. Согласно сообщению, Омбудсмен РА продолжает наблюдать за ситуацией и собирать факты для подготовки соответствующего доклада, который будет направлен в международные структуры.

Защитник прав человека решительно осудил обстрел гражданского населения, которое по его словам абсолютно предосудительно, особенно в условиях эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19).