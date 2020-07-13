Понедельник, 13 Июля 2020 21:08

АрмИнфо. МИД Казахстана распространил заявления по случаю вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РК, в частности, говорится: "Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы.

Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.

На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА".

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жило строение.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.