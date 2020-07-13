Понедельник, 13 Июля 2020 19:24

АрмИнфо. 13 июля в рамках международного сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с коронавирусом нового типа специальным рейсом из Германии в Армению прибыли врачи и специалисты в области здравоохранения. Об этом сообщает Единый информационный центр РА. Гуманитарная миссия немиецких специалистов продлится до 24 июля.

Миссия была организована федеральным правительством Германии в сотрудничестве с немецкой Международной организацией по поиску и спасению ISAR, компанией Caritas International, Институтом Роберта Коха и ВОЗ. Программа осуществляется в рамках пакета ЕС Team Europe.