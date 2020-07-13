Понедельник, 13 Июля 2020 18:10

АрмИнфо. Парламентская фракция <Процветающая Армения> в ходе специального заседания Национального Собрания представила проект, согласно которому предлагается снять запрет комендатуры на проведение мирных собраний.

Как сообщил секретарь ППА Арман Абовян, данный проект разработала <Процветающая Армения> совместно с коллегами из партий АРФ <Дашнакцутюн> и <Родина>. Глава блока <Мой шаг> Лилит Макунц сообщила, что их фракция проголосует против данного проекта.

<За> данное предложение проголосовали фракции <Процветающая Армения> о <Просвещенная Армения> - 21 человек, <против> проголосовало 60 депутатов. Таким образом, предложение ППА не было принято.