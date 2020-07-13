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 Понедельник, 13 Июля 2020 17:22
Марианна Мкртчян

В ОДКБ рассказали о причинах отсрочки экстренного заседания Постоянного совета в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице

В ОДКБ рассказали о причинах отсрочки экстренного заседания Постоянного совета в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице

АрмИнфо.  Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться сегодня по инициативе генсека Станислава Зася, отложено на неопределенное время. Об этом радио Азатутюн сообщил пресс- секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, заседание отложено из-за консультаций между сторонами, а также необходимости уточнить формат обсуждений. Он отказался ответить, по чьей инициативе заседание было отложено.

Заметим, также, что сообщение о проведении экстренного заседания было снято с сайта ОДКБ.

Ранее, в Организации сообщили, что в связи с обострением обстановки на армяно - азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.

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