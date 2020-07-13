Понедельник, 13 Июля 2020 17:22

АрмИнфо. Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться сегодня по инициативе генсека Станислава Зася, отложено на неопределенное время. Об этом радио Азатутюн сообщил пресс- секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, заседание отложено из-за консультаций между сторонами, а также необходимости уточнить формат обсуждений. Он отказался ответить, по чьей инициативе заседание было отложено.

Заметим, также, что сообщение о проведении экстренного заседания было снято с сайта ОДКБ.

Ранее, в Организации сообщили, что в связи с обострением обстановки на армяно - азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.