Понедельник, 13 Июля 2020 17:08

АрмИнфо.Абитуриенты, заболевшие коронавирусом, получат возможность сдать вступительные экзамены. Об этом в ходе специального заседания парламента заявил вице-премьер Армении, комендант по ЧП Тигран Авинян.

По словам вице-премьера, правительство обсудит возможность устроить все так, чтобы данные абитуриенты смогли поступить в ВУЗ.

<Мы понимаем, что если заболевшие абитуриенты не смогут поступить в ВУЗ их права будут ущемлены. Мы сделаем все, чтобы подобные абитуриенты смогли сдать вступительные экзамены>,- заключил Авинян.

Отметим, что ввиду пандемии коронавируса число вступительных экзаменов было резко сокращено. Если раньше поступающие сдавали по 2-3 экзамена, но их число было сокращено до одного. Это экзамен по специальности. Также были отменены выпускные экзамены в школах страны.

В ходе вступительных экзаменов необходимо соблюдать дистанцию, носить маску и дезинфицировать руки. Министр образования и науки призвал родителей не провожать детей на экзамены, чтобы избежать скопления людей.