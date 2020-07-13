Понедельник, 13 Июля 2020 16:47

АрмИнфо.Азербайджанские Вооруженные силы выпустили семь снарядов из 82-мм минометов по общине Чинари Тавушской области Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

При этом она добавила, что пострадавших нет, повреждена крыша одного из домов.

Часом ранее, представитель Минобороны РА сообщила, что ВС Азербайджана периодически прибегают к обострению ситуации на передовой. При этом она добавила, что на данный момент интенсивность артиллерийского обстрела с применением ударных беспилотных летательных аппаратов снизилась.

Днем Степанян сообщила, что в результате действий противника двое армянских полицейских, несущие боевое дежурство на передовой получили легкие телесные повреждения.

Меж тем, губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что кроме двух полицейских ранения также получили трое военнослужащих ВС РА.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт.

В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ. Об этом говорится в сообщении пресс- службы ОДКБ.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции.

Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.