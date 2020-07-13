Понедельник, 13 Июля 2020 16:38

АрмИнфо. Вице-премьер Армении, комендант по ЧП Тигран Авинян призвал полицию страны не штрафовать людей без масок, если они отдыхают на природе.

В ходе специального заседания парламента, вице-премьер отметил, что если группа людей, отдыхающих за городом небольшая, их не следует штрафовать из-за отсутствия масок.

<Я понимаю, что из-за ограничений некоторые люди предпочитают выезжать отдыхать на природе. Если люди хотят организовать какой-то праздник и их много, то ношение масок обязательно. Призываю полицию проявить понимание>,- заключил Авинян.