Понедельник, 13 Июля 2020 15:53

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении ведет переговоры с различными компаниями, по вопросам закупки вакцины от коронавируса. Об этом в ходе специального заседания в парламенте Армении заявил вице-премьер, комендант по ЧП Тигран Авинян.

Вице-премьер подчеркнул, что в мире рассматривается возможность применения порядка 200 вакцин от коронавируса. <Различные работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в различных странах. Мы ведем переговоры с потенциальными производителями>,- подчеркнул комендант.

Авинян отметил, что после тестирования вакцин они станут доступны для различных стран, и тогда Армения обязательно закупит данные вакцины.