Понедельник, 13 Июля 2020 15:51

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook опубликовал новость о том, что он направил международным организациям первый промежуточный отчет об обстреле Тавушской области Республики Армения 12 и 13 июля на английском языке.

Защитник особо отметил, что отчет направляется в Совет ООН по правам человека в отдельной процедуре. Такая возможность доступна только национальным правозащитным учреждениям с международным статусом "А".

Сотрудники омбудсмена Армении продолжают осуществлять мониторинг, поддерживая прямой контакт с селом Мовсес Тавушской области, жителями других сел, административными органами гражданских общин, а также с Министерством обороны РА.

Напомним, что сегодня утром была получена информация об обстреле азербайджанской стороной в непосредственной близости от села Мовсес и ряд других мирных поселений. Была реальная угроза здоровью, жизни и имуществу жителей сел.