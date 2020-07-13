Понедельник, 13 Июля 2020 15:49

АрмИнфо. <У нас нет другого механизма, обеспечивающего соблюдение правил, за исключением режима чрезвычайного положения>, - сказал Комендант, вице- премьер РА Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата от фракции <Светлая Армения> (Лусавор Аястан) Эдона Марукяна в ходе заседания комиссии парламента Армении.

<Режим ЧП может продлеваться до того времени, пока та угроза, из-за которой он был объявлен не будет устранена. А вирус все еще распространяется не только в Армении, но и во всем мире>, - отметил он.

Комендант пояснил, что в случае если бы не было принято решение о продлении режима ЧП, все ограничения, которые были введены правительством Армении и комендатурой невозможно было бы призвать соблюсти. В этом ключе он указал на ограничения, касающиеся свободы передвижения граждан, личных данных и т.п.

Вместе с тем Авинян напомнил, что в закон РА о режиме ЧП будет введена концепция о смягчении ограничений, что в целом говорит о положительных ожиданиях властей в связи с ситуацией.

Напомним, что сегодня в ходе внеочередного заседания правительства Армении было принято решение о продлении режима ЧП еще на 30 дней - до 17:00 12 авгута с.г. Подобное решение принимается кабмином Армении уже в четвертый раз.