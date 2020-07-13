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 Понедельник, 13 Июля 2020 15:48
Ани Мшецян

Вице-премьер: По предварительным подсчетам к сентябрю у нас будет около 140 случаев заражения коронавирусом в день

Вице-премьер: По предварительным подсчетам к сентябрю у нас будет около 140 случаев заражения коронавирусом в день

АрмИнфо. Система здравоохранения Армении готова преодолеть вызовы, возникшие в результате пандемии коронавируса. Об этом в ходе специального заседания в парламенте Армении заявил вице-премьер, комендант по ЧП Тигран Авинян.

Комендант отметил, что для стационарного лечения больных коронавирусом в марте текущего года было выделено около 2.500 больничных коек, из которых более 300 коек реанимационных. <Пациентам, заболевшим коронавирусом, медицинская помощь оказывается в 19 медцентрах, из которых 7 расположены в областях, а 12 в Ереване. Были также осуществлены курсы по переподготовке врачей, они участвовали в различных вебинарах>, - подчеркнул Авинян.

Вице-премьер сообщил, что для оказания содействия армянским врачам, из ряда стран в Армению прибыли специалисты. <По положению на 6 июля из-за границы в Армению прибыло 46 специалистов из Германии, Франции, России, Литвы и Италии. Это врачи анестезиологии, реаниматологи, вирусологи, эпидемиологии и медсестры>, - подчеркнул он.

Авинян отметил, что в день проводится более 2.000 тестов на коронавирус. Увеличению числа проведения тестов способствовало то, что их стали проводить частные лаборатории.  <Также нам помогло, что в Армении стали производиться тесты на коронавирус. Из Китая в Армению спецрейсом были доставлены аппараты ИВЛ, тесты на коронавирус, защитная одежда и маски. Но, бороться с эпидемией только с помощью медицинской системы невозможно>, - подчеркнул вице-премьер.

Авинян заявил, что граждане должны соблюдать все противоэпидемиологические меры.  <Мы приняли решение о необходимости ношения масок для стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса. И ситуация стабилизировалась, однако, некоторые граждане не носят маски, о чем свидетельствуют также нарушения, установленные полицией Армении>,- заметил комендант.

Вице-премьер подчеркнул, что только когда все граждане станут соблюдать все предписания комендатуры, и число заболевших будет снижаться, только тогда будут сняты некоторые ограничения. <И только когда мы сможем побороть эпидемию, сможем вернуться к нормальной жизни>,- подчеркнул Авинян.

Комендант заявил, что правительство также разрабатывает свою дальнейшую стратегию.  <По предварительным подсчетам, в начале сентября в Армении будет фиксироваться около 140 случаев заражения коронавирусом. Это предварительные данные. Однако, если мы увидим, что медицинская система перегружена и не в состоянии осуществлять лечения больных на должном уровне, мы будем вынуждены вновь ввести ограничения>,- заключил Тигран Авинян. 

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