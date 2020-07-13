Понедельник, 13 Июля 2020 11:47

АрмИнфо.Действия ВС Азербайджана по попытке захвата армянских опорных пунктов, расположенных в направлении общины Мовсес Тавушской области РА достойны осуждения. Об этом 13 июля в ходе внеочередного заседания правительства РА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он отметил, что сегодня утром провокации в этом направлении армяно- азербайджанской госграницы возобновились и предупредил, что всю ответственность за непредсказуемую дестабилизацию ситуации в регионе будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

"Вызывает озабоченность подстрекательство со стороны Турции к дестабилизации региональной стабильности, которая наилучшим образом отражена в официальном заявлении МИД Турции, в котором Анкара заявляет о безоговорочной поддержке действиям азербайджанской стороны уже очевидным и ставшим традиционным антиармянской логикой. Этот военный инцидент не произошел в вакууме, уже долгое время руководство Азербайджана пытается разыграть эту антиармянскую карту по известным им причинам", - сказал армянский премьер, не исключив, что эти провокационные действия противника на границе преследуют цель отвлечь от внутренних проблем в стране и отодвинуть их на второй план азербайджанским руководством.

Он также указал, что во время этих действий бросается в глаза равнодушное отношение руководства Азербайджана к жизням собственных военнослужащих, что проявляется в том, что они посылаются для участия в бесперспективных действиях. По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что Азербайджан во время пандемии коронавируса так и не присоединился к призыву Генсека ООН о глобальном перемирии.

"Получается, что чем больше эпидемия распространяется в Азербайджане, чем больше обостряется социально-экономическая ситуация, тем сильнее обостряются антиармяяские настроения и милитаристская риторика у военно-политического руководства Азербайджана. Руководство Азербайджана вместо того, чтобы призвать собственных народ соблюдать меры безопасности в области здравоохранения выступало с милитаристскими заявлениями к войне, как будто армянофобия наилучший метод борьбы с коронавирусом", - сказал премьер, добавив, что ни одна провокация противника не останется без ответа и в этом контексте призвал граждан выразить безоговорочную поддержку ВС Армении, кто стойко стоит на защите границ.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт.

Как стало известно, с утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.

Стоит также заметить, что в связи с этой ситуацией с заявлением

выступило Министерство иностранных дел Турции. В МИД указали, что

"провокация" Армении направлена на то, чтобы отвлечь внимание

международного сообщества от факта продолжающейся на протяжении

многих лет незаконной "оккупации Арменией являющегося азербайджанской землей Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана". <Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его борьбе за сохранение своей территориальной целостности>, - отмечается в заявлении.