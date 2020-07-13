Понедельник, 13 Июля 2020 10:42

АрмИнфо. После двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. При этом она не исключила увеличения числа потерь у противника.

Степанян также проинформировала, что ВС Армении не подвергали обстрелу населенные пункты Азербайджана и огонь ведется только по направлению позиций противника. Более того, Степанян добавила, что у армянской стороны потерь нет.

Заметим, чту всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков опорный пункт, который ранее

пытались захватить.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Ранее, Степанян сообщила, что 12 июля в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на

автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. <После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет>, - Степанян. Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.