﻿
 Понедельник, 13 Июля 2020 10:42
Марианна Мкртчян

МО: противник возобновил провокационные действия на госгранице в Тавушском направлении и продолжает  артиллерийский обстрел армянских позиций

МО: противник возобновил провокационные действия на госгранице в Тавушском направлении и продолжает  артиллерийский обстрел армянских позиций

АрмИнфо.  После двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. При этом она не исключила увеличения числа потерь у противника.

Степанян также проинформировала, что ВС Армении не подвергали обстрелу населенные пункты Азербайджана и огонь ведется только по направлению позиций противника. Более того, Степанян добавила, что у армянской стороны потерь нет.

Заметим, чту всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков опорный пункт, который ранее

пытались захватить.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Ранее, Степанян сообщила, что 12 июля в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на

автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. <После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет>, - Степанян.  Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Тоноян: Все действия противника пресекаются ответным снайперским огнем с армянской стороныТоноян: Все действия противника пресекаются ответным снайперским огнем с армянской стороны
Премьер Армении: Вызывает озабоченность подстрекательство со стороны Турции к дестабилизации региональной стабильностиПремьер Армении: Вызывает озабоченность подстрекательство со стороны Турции к дестабилизации региональной стабильности
Глава ОС: Кочаряну нужен Царукян, загнанный в тупикГлава ОС: Кочаряну нужен Царукян, загнанный в тупик
Аналитик: Повторная исламизация Святой Софии обусловлена ненавистью Эрдогана к АтатюркуАналитик: Повторная исламизация Святой Софии обусловлена ненавистью Эрдогана к Ататюрку
МО: противник возобновил провокационные действия на госгранице в Тавушском направлении и продолжает  артиллерийский обстрел армянских позицийМО: противник возобновил провокационные действия на госгранице в Тавушском направлении и продолжает  артиллерийский обстрел армянских позиций
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Поиск по дням

2013 , 2014