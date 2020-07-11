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 Суббота, 11 Июля 2020 13:45
Ани Мшецян

Арам I: Геноцид продолжается все тем же исполнителем, а мир молчит

Арам I: Геноцид продолжается все тем же исполнителем, а мир молчит

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам I коснулся решения превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом Арам I написал на своей странице в соцсети Facebook.

Католикос Великого Дома Киликийского, в частности, отметил: <Недавно мы узнали, что турецкий суд дал добро на возможность превращения греческого собора Святой Софии Константинополя в мечеть.

Этот храм, построенный в 537 году, считается вершиной византийской архитектуры.  После того, как Византийская империя была завоевана османами, собор в 1453 году был превращен в мечеть, а затем в 1935 году, он был преобразован в музей.

В последние дни церковные лидеры, а также международное сообщество призывали Турцию не превращать собора Святой Софии в мечеть и сохранять ее нынешний статус.  Представители армяно-зарубежной прессы хотели узнать нашу точку зрения по этому поводу>,- подчеркнул Арам I.

В тоже время, он заметил, что хотел бы сделать ряд акцентов. <Во-первых, по нынешней инициативе своего президента Турция фактически продолжает посягать на культурные и духовные ценности, игнорировать принципы, установленные международным законом, и фальсифицировать историю.

Во-вторых, отказавшись от своих внутренних и внешних интересов, а также от своих геополитических целей, Турция даже игнорирует указания своих старых и новых друзей.

В-третьих, этим решением Турция намеренно наносит удар по основам христианско- исламского взаимного уважения и доверия на местном, региональном и международном уровнях.

В-пятых, где были лидеры западного мира, в политическом или духовном смысле, когда после Геноцида армян тысячи церквей, принадлежащих армянскому народу, были превращены в конюшни, кафе, мечети, <другие общественные места>?

Да, геноцид продолжается тем же исполнителем, перед лицом мирового молчания.  Ортодоксальная идеология Османской империи проникает всюду, от арабского мира до Запада, перед лицом мирового молчания>, - заключил Католикос Великого Дома Киликийского. 

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