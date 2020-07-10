Пятница, 10 Июля 2020 19:45

АрмИнфо. В рамках сотрудничества между Евросоюзом, Германией и Арменией, в ближайшие дни Международный поисково-спасательный центр Германии (ISAR) направит в Армению группу медработников.

Как сообщает пресс-служба посольства Германии в РА, группа будет состоять из врачей, медсестер и экспертов по чрезвычайным ситуациям, и присоединится к борьбе против коронавируса.

Напомним, что ранее в Армению для содействия в борьбе против COVID-19 приезжали группы врачей и специалистов из Франции, России и Литвы. В общей сложности, в республике было подтверждено 30903 случаев коронавируса, выздоровели 18709 человек, скончались 546. На данный момент фактическое лечение получает 11471 пациент.