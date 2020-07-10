Пятница, 10 Июля 2020 18:00

АрмИнфо. Бывший врио ректора Армянского государственного экономического университета Рубен Айрапетян подал в суд на Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. Об этом сообщает судебная информационная система DataLex.

Айрапетян требует от Министерства признать неправомерным процесс организации открытого конкурса на должность ректора. Данное дело было принято в производство 7 июля.

Добавим, в июне 2019 года Айрапетян был освобожден от должности временно исполняющего обязанности ректора АГЭУ в связи с проблемами, выявленными в его докторской диссертации.

Выборы ректора пройдут 17 июля; в них примут участие бывшая и.о. ректора АГЭУ Диана Галоян и профессор Тигран Мартиросян. Ранее экс-глава ВАК Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян. Стороны эти обвинения опровергли.