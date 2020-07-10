Пятница, 10 Июля 2020 16:49

АрмИнфо. Колебания общественных настроений в отношении России в Армении были всегда. И, как правило, они всегда обусловлены конкретными причинами. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Цены на газ, репортажи и статьи в российских медиа, заявления российских чиновников об урегулировании конфликта вокруг Арцаха - все это влияло и влияет на общественные настроения и восприятие России в Армении. В любом случае Россия по-прежнему воспринимается в Армении в качестве стратегического союзника. И в этом вопросе каких- либо изменений нет", - подчеркнул он.

Основную проблему в армяно-российских отношениях эксперт усматривает в отсутствии перемен за последние 2 года. В отсутствии со стороны Еревана даже попыток разнообразить отношения с Москвой посредством углубления с другими геополитическими центрами. Последнее, согласно Навасардяну, необходимо, в том числе для придания большей эффективности отношениям Армении с Россией.

Эксперт убежден, что Россия, как и любая другая страна, ведет себя на 100% зависящим от нее партнером или союзником не так благодушно, как вела бы себя с партнером или союзником, имеющим альтернативу или даже альтернативы. Согласно Навасардяну, проявляя верность России и даже не пытаясь диверсифицировать отношения с Москвой отношениями с другими центрами силы, Армения никогда не получит той поддержки, которую она ожидает от стратегического союзника.

Последнее, в свою очередь, по его словам, тормозит развитие Армении в различных направлениях. Навасардян считает, что Армении может быть затруднительно найти альтернативу России в обеспечении безопасности и энергетическом сотрудничестве. Однако, во всем, что касается реформ сферы государственного управления и формирования новых институтов, ожидать серьезного содействия Москвы, по его оценкам, не приходится.

"В этих сферах нам необходимо развивать отношения с другими странами. Особенно учитывая их неоднократно подчеркиваемую готовность к такому сотрудничеству. В частности, после "бархатной" революции в Армении. К сожалению, мы уже упустили несколько таких возможностей", - подытожил президент ЕПК.