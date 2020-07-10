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 Пятница, 10 Июля 2020 11:59
Давид Степанян

Прогноз: Вероятность отставки Мамедьярова достаточно велика

Прогноз: Вероятность отставки Мамедьярова достаточно велика

АрмИнфо.  Избавится или нет Ильхам Алиев от Эльмара Мамедьярова, покажет лишь время. Однако, вероятность его отстранения от занимаемой должности достаточно велика. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат армянского парламента от блока "Мой шаг", эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

"Нам, в этом свете необходимо учитывать обширный дипломатический опыт Мамедьярова - он занимает пост главы МИД с 2004 года. И его замена действительно способна определенным образом отразиться на переговорном процессе. В любом случае, необходимо подождать дальнейшего развития событий. Последние аресты в МИД Азербайджана примечательны ввиду того, что сам Мамедьяров месяц назад обращался в СГБ с жалобой на распространение клеветы в своем отношении. Речь шла о приобретенной им в Нью-Йорке недвижимости>, - отметила она.

3 июля Служба государственной безопасности Азербайджана провела в МИД страны спецоперацию, в результате которой "за злоупотребление полномочиями, присвоение и получение взяток" были арестованы высокопоставленные чиновники министерства Фархад Моллазаде, Салим Ализаде и Нурупаша Абдуллаев. Отметим, что чиновники входят в ближайшее окружение Мамедьярова.

По оценкам эксперта, в Азербайджане существует серьезное недовольство как в отношении деятельности министра иностранных дел, так и в отношении главы оборонного ведомства Закира Гасанова. И церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна в Шуши это недовольство еще более обострила. Айрапетян считает, что президент Алиев все это учитывает и использует, причем, достаточно давно.

Согласно Айрапетян, у Алиева под рукой уже есть кандидатуры для замены Мамедьярова.  Одним из которых является глава президентской администрации Хикмет Гаджиев.  Последний развил довольно бурную внешнеполитическую деятельность, совершив до пандемии коронавируса ряд визитов в европейские столицы. Тем самым, Гаджиев уже пытается играть в дипломатические игры, что согласно ее оценкам, уже необходимо принимать к сведению.

"В целом, кампания против Мамедьярова определенным способом действительно связана с переговорами по Арцаху. И совместно заявление сторон по итогам последней видеоконференции Мнацаканян-Мамедьяров четко говорит о том, что выдвинутые Арменией пункты переговорной повестки становятся важной частью повестки международной. В любом случае Алиев вполне способен свалить ответственность за недовольство относительно хода переговоров на Мамедьярова и отправить его в отставку.  Особенно учитывая, что под главу МИД весьма активно подкапывается Мехрибан Алиева", - подытожила парламентарий.

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