Пятница, 10 Июля 2020 11:53

АрмИнфо. Нидерланды выделили 200 тыс евро на помощь Армении в борьбе с коронавирусом нового типа для приобретения крайне необходимого оборудования.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, соответствующее решение приняло внешнеполитическое ведомство Нидерландов. Согласно соглашению, подписанному 9 июля между МИД Нидерландов и Минздравом Армении, средства, выделенные в рамках этой помощи, будут направлены на приобретение у армянских компаний 3 приборов для PRC-тестирования, 100 больничных мониторов и одной камеры биологической безопасности.

Министерство здравоохранения РА уже заказало вышеуказанное оборудование у армянских компаний, которое будет доставлено в Армению в ближайшее время.