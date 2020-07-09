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 Четверг, 9 Июля 2020 20:57
Алина Оганесян

Давид Тоноян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РА

Давид Тоноян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РА

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян с целью обсуждения вопросов, вызывающих взаимный интерес, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики (КНР) в Армении Тианом Эрлуном.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи стороны отметили высокий уровень армяно-китайских отношений и военно-политического диалога почти во всех сферах сотрудничества, в том числе в оборонной сфере.

Министр обороны и Посол КНР в РА обсудили направления дальнейшего развития и расширения сотрудничества, обменялись мнениями касаемо вопросов региональной и международной безопасности.

Сообщается, что в завершении встречи Давид Тоноян выразил благодарность Послу Тиану Эрлуну за содействие, оказанное правительству Армении в борьбе с пандемией коронавируса

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