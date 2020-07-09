Четверг, 9 Июля 2020 19:18

АрмИнфо. <Я покидаю Армению, храня ее в своем сердце>, - сказал в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в РА Игорь Назарук, который завершает свою миссию в Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер выразил благодарность Игорю Назаруку за вклад в развитие армяно-белорусских отношений. Подчеркнув, что армяно- белорусские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал, Мгер Григорян придал важность углублению отношений не только в двустороннем формате, но и на многосторонней площадке ЕАЭС.

Невзирая на имеющиеся препятствия, стороны высоко оценили динамику роста товарооборота между странами. Посол придал важность с точки зрения развития двусторонних отношений, особенно в условиях пандемии, осуществление регулярных авиарейсов между Ереваном и Минском.

Сообщается, что собеседники обсудили также сложившуюся в результате коронавируса ситуацию в странах и эффективность мероприятий по борьбе с ней.