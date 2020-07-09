Четверг, 9 Июля 2020 15:36

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян коснулся вопроса, связанного с Конституционным судом. Эту тему Марукян затронул на своей странице в соцсети Facebook.

В записи, Марукян, в частности, отметил: <<Пиррова победа> властей над Конституционным судом - это, мягко говоря, юридически уязвимый процесс. Мы говорили об этом много раз, и сейчас мы заканчиваем составление нашего заявления для отправки в Конституционный суд.

Юридически уязвимым процессом является также кампания, развернутая против <бывших> властей, вся суть которой, заключалось в том, что перенести день рассмотрения в КС дела второго президента Армении>.

Депутат также рассказал о позиции фракции в данном вопросе. <Почему кто-то решил, что наша партия должна <уместиться> в армии представителей <черных> или <белых>. Свет не бывает черным или белым. Многие люди не видят своего будущего в этих двух лагерях, которые одержимы уничтожением друг друга.

Мы осознаем, что наш путь очень сложен, и осознаем, что многие не поймут, почему мы решили пойти этим путем. Особенно нас не поймут те силы, которые вспоминают о необходимости сотрудничества, только когда им что-то не нравится>,- подчеркнул Марукян.

Он также заявил, что ослепленные ненавистью представители двух политических лагерей не видят, что многие люди не поддерживают ни тех, ни других.

<И мы сделали гласными слова и мысли сотни наших сограждан, и так будет всегда. Жизнь не заканчивается, и время покажет, что аморальные политические заслуги временны, а моральные заслуги долгосрочны. Напомним, что отметим, что прогнозы о <Просвещенной Армении> имеют обыкновение становиться реальностью>,- заключил Эдмон Марукян.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС Феликса Тохяна, Гранта Назаряна и Альвины Гюлумян, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.

Напомним, что 26 июня представители фракции <Процветающая Армения> обратились в Конституционный суд страны, оспаривая принятый правящей фракцией <Мой шаг> закон о Конституционных изменениях. Представители фракции <Просвещенная Армения> обещали присоединиться к ним, после того как КС пример решение по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.